In Großbritannien ist die Labour-Partei nach eigenen Angaben Opfer eines groß angelegten Cyber-Angriffs geworden.

Die Attacken seien aber an den Sicherheitssystemen gescheitert, sagte eine Sprecherin in London. Allerdings werde der Wahlkampf durch den Angriff teilweise beeinträchtigt. In Großbritannien sollen die Bürger und Bürgerinnen am 12. Dezember ein neues Parlament wählen.