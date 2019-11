Der britische Labour-Chef Corbyn hat für den Fall eines Wahlsiegs einen Umbau des Landes versprochen.

Die Löhne im öffentlichen Dienst sollten steigen und Infrastruktur verstaatlicht werden, erklärte Corbyn bei der Vorstellung des Wahlprogramms in Birmingham. Um die veranschlagten Kosten von umgerechnet 97 Milliarden Euro auszugleichen, sollten Unternehmen und Reiche deutlich stärker besteuert werden. Beim Thema Brexit will Corbyn ein neues Abkommen mit der EU aushandeln und es der Bevölkerung in einem Referendum vorlegen. Dabei ist auch die Option vorgesehen, in der Europäischen Union zu bleiben. Corbyn wird auch aus den eigenen Reihen vorgeworfen, beim Brexit keine klare Linie zu verfolgen.



Das britische Parlament wird am 12. Dezember neu gewählt.