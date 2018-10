Wegen des systematischen Missbrauchs junger Mädchen in der britischen Stadt Huddersfield sind 20 Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Der Anführer der Bande muss für mindestens 18 Jahre ins Gefängnis. Die anderen Männer erhielten zwischen fünf und 18 Jahren Haft. Die Verurteilungen in insgesamt drei Prozessen liegen schon einige Zeit zurück, das Gericht hob die Nachrichtensperre jedoch erst heute auf. Die Fälle waren die jüngsten in einer Serie von Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs in nordenglischen Städten. Die mutmaßlichen Täter sind meist pakistanischer Herkunft, die Opfer waren dagegen mehrheitlich weiß.