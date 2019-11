Britische Wähler, die sich an der Parlamentswahl Mitte Dezember beteiligen wollen, müssen sich spätestens heute ins Wahlregister eintragen.

Rund 45,8 Millionen Menschen seien bereits erfasst, schreibt die BBC. In den vergangenen vier Wochen seien noch 2,8 Millionen Neuanträge dazu gekommen. Das entspreche einem Plus von einer Million Wahlberechtigten im Vergleich zu der Abstimmung im vergangenen Jahr. Zwei Drittel der Neu-Registrierten seien jünger als 35 Jahre alt.



In Großbritannien wird am 12. Dezember ein neues Unterhaus gewählt. Der Ausgang dürfte beeinflussen, wann und wie der Brexit vollzogen wird.