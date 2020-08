Die britischen Liberaldemokraten haben den früheren Minister Davey zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.

Der 54-Jährige setzte sich in einer Abstimmung gegen seine parteiinterne Rivalin Moran durch. Davey hatte bereits seit Dezember vergangenen Jahres die kommissarische Führung inne. Er erklärte in seiner Antrittsrede, die Liberaldemokraten wieder zu einer Partei von nationaler Bedeutung aufbauen zu wollen. Die sogenannten "Lib Dems" sind seit Jahren die drittstärkste politische Kraft in Großbritannien, haben zuletzt jedoch erheblich an Zustimmung verloren. Derzeit verfügen sie nur noch über elf Sitze im Parlament. Die Vorsitzenden-Wahl war die vierte in den vergangenen fünf Jahren.