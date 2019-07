Neue Vorsitzende der Liberaldemokraten in Großbritannien wird die Schottin Swinson.

Die 39-Jährige tritt die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Cable an, der Ende Mai seinen Rücktritt angekündigt hatte. Swinson war seine Stellvertreterin. Sie setzte sich nun in einem parteiinternen Votum gegen einen Wettbewerber durch. Die Liberaldemokraten sind im Streit um den Brexit für den Verbleib in der Europäischen Union.