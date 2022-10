Eine AMRAAM-Rakete an einem Eurofighter der Bundeswehr. (IMAGO / Björn Trotzki)

Diese würden in den kommenden Wochen eintreffen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die Raketen können in Verbindung mit dem Nasams-Luftabwehrsystem, das die USA der Ukraine zugesagt haben, zum Abschuss von Marschflugkörpern eingesetzt werden. Die Raketen würden helfen, die kritische Infrastruktur der Ukraine zu schützen, hieß es in der Mitteilung des britischen Ministeriums. Es kündigte zudem die Lieferung von hunderten weiteren Luftabwehrraketen sowie 18 Artilleriegeschützen und hunderten Aufklärungsdrohnen an.

Deutschland hatte erst kürzlich ein Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T SLM an die Ukraine abgegeben; drei weitere sollen folgen.

Bei einem Finanzministertreffen der G-7-Staatengruppe am Abend in Washington erhielt die Ukraine zudem die Zusage von Finanzhilfen auch für das kommende Jahr. Eine konkrete Summe wurde nicht genannt.

