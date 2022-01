Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace kündigt die Lieferung von Defensiv-Waffen an die Ukraine an (Archivbild). (AFP/Tolga Akmen / AFP)

Verteidigungsminister Wallace sagte am Abend im Parlament in London, eine geringe Anzahl britischer Armeeangehöriger solle für kurze Zeit ukrainisches Personal an dem System ausbilden. Wallace ergänzte, die Waffen seien zur Selbstverteidigung gedacht und stellten keine Gefahr für Russland dar.

Die deutsche Außenministerin Baerbock hatte bei ihrem Besuch in Kiew gestern eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats ins Gespräch gebracht. Dabei vermitteln Deutschland und Frankreich zwischen der Ukraine und Russland. Forderungen ihres Amtskollegen Kuleba nach der Lieferung von Defensivwaffen erteilte Baerbock eine Absage. Heute trifft die Grünen-Politikerin in Moskau ihren russischen Kollegen Lawrow. Bundeskanzler Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

