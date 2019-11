Neuer Präsident des Unterhauses in Großbritannien ist der Labour-Abgeordnete Hoyle.

Sein Vorgänger Bercow hatte sein Amt vergangene Woche nach zehn Jahren niedergelegt. Um die Nachfolge bewarben sich sieben Parlamentarier. Bis zur Entscheidung für Hoyle waren vier Wahlgänge nötig.



Der Parlamentspräsident hat eine zentrale Rolle im Unterhaus inne. Er erteilt und entzieht Abgeordneten das Wort, entscheidet über die Zulässigkeit von Anträgen und vertritt die Kammer unter anderem gegenüber der Königin und dem House of Lords.



Am 12. Dezember finden in Großbritannien vorgezogene Wahlen statt.