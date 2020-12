Nach der Wiederaufnahme des Reise- und Frachtverkehrs zwischen Großbritannien und Frankreich löst sich der Stau rund um Dover allmählich auf.

Seit Mittwoch konnten mehr als 4.500 Lkw die südenglische Hafenstadt in Richtung Frankreich verlassen, wie der britische Verkehrsminister Shapps am Abend per Twitter mitteilte. Von mehr als 10.000 Corona-Tests bei den Lkw-Fahrern seien 24 positiv ausgefallen. Um die von Frankreich vorgeschriebenen Tests zu beschleunigen, entsandte das britische Verteidigungsministerium weitere 800 Armeeangehörige. Zuvor waren bereits 300 Soldaten dafür mobilisiert worden. Sie sollen auch bei der Verteilung von Wasser und Lebensmitteln an die zum Teil seit Tagen feststeckenden Lkw-Fahrer helfen.



Insgesamt waren bis zu 10.000 Fernfahrer gestrandet, nachdem Frankreich am Sonntag strikte Reise- und Verkehrsbeschränkungen verhängt hatte, weil in England eine neue, möglicherweise ansteckendere Variante des Coronavirus aufgetaucht war.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.