In Großbritannien soll das Lockdown-Gesetz mit Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen bis Ende März in Kraft bleiben.

Premierminister Johnson sagte im Parlament in London, das bedeute nicht, dass alle Restriktionen auch wirklich bis dahin gelten sollten. Vielmehr gehe es darum, einen steten, kontrollierten und faktenbasierten Übergang zu ermöglichen. Johnson betonte, die Lockdown-Maßnahmen würden ständig überprüft und so rasch wie möglich beendet. Es sei wichtig, dass die Menschen zunächst zu Hause blieben.



Das Parlament soll am Abend über das Vorhaben abstimmen. Es wird mit großer Zustimmung gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.