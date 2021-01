Der Bürgermeister von London, Khan, warnt angesichts hoher Corona-Infektionszahlen vor einem Kollaps des Gesunheitssystems.

Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt, teilte Khan mit. Wenn man nicht unverzüglich handele, könnte der Gesundheitsdienst NHS überwältigt werden. Großbritannien verzeichnete in den vergangenen Tagen sehr hohe Infektionszahlen. London ist besonders stark betroffen. Die Krankenhäuser sind bereits weitgehend ausgelastet.



Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt in London inzwischen bei mehr als eintausend.



Großbritannien meldete außerdem einen neuen Höchststand bei den Todesfällen. Innerhalb eines Tages starben demnach 1.325 mit dem Coronavirus infizierte Menschen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.