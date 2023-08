Anti-Islam-Demonstration vor der irakischen Botschaft in Schweden im Juli (Oscar Olsson / TT NEWS AGENCY / AP / d / Oscar Olsson)

Das Außenministerium in London änderte seine Reisehinweise und warnte vor Terroranschlägen infolge der Koranverbrennungen in dem skandinavischen Land. Als Begründung wird in dem Aufruf auf die schwedische Polizei verwiesen, die mehrere Anschlagspläne aufgedeckt habe.

Vor Großbritannien hatten bereits die USA ihre Reisehinweise für Schweden mit einer Warnung vor Terroranschlägen ergänzt.

