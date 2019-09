Margaret Atwood und Salman Rushdie gehen mit ihren neuen Romanen ins Rennen um den diesjährigen Booker Prize.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde die Shortlist für den britischen Buchpreis in London bekannt gegeben. Demnach wird Atwoods für "The Testaments" nominiert, ihre Fortsetzung des dystopischen Romans "The Handmaid's Tale" ("Der Report der Magd"). Rushdie konkurriere mit "Quichotte", seiner Interpretation des Klassikers "Don Quijote". Die übrigen vier Finalisten sind Lucy Ellmanns, Bernardine Evaristo, Chigozie Obiomas und Elif Shafaks. Wer den Preis bekommt, werde am 14. Oktober in London bekannt gegeben.