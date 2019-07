Die britische Premierministerin May steht zum letzten Mal den Abgeordneten des Parlaments Rede und Antwort, bevor der ehemalige Außenminister Johnson am Nachmittag ihr Nachfolger wird.

May versicherte Johnson ihre volle Unterstützung. Sie sagte, sie sei froh, dass sie das Amt an jemanden übergebe, der entschlossen sei, eine leuchtende Zukunft für Großbritannien zu schaffen.



May war drei Jahre lang Premierministerin. Ihr war es nicht gelungen, den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durch das Parlament zu bringen.



Nach der Befragung durch die Abgeordneten wird sie noch eine Rede halten und dann bei Königin Elisabeth der Zweiten ihren Rücktritt einreichen. Kurz danach wird die Königin Johnson zum neuen Premierminister ernennen.