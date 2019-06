Die britische Premierministerin May will heute ihr Amt als Parteivorsitzende der konservativen Tories nach drei Jahren zur Verfügung stellen.

Damit setzt sie eine Ankündigung um, mit der sie auf den anhaltenden Widerstand gegen ihren Brexit-Kurs reagiert hatte. Zugleich beginnt ein mehrstufiger Auswahlprozess unter bislang elf Bewerbern. Wer May an der Spitze der Tories nachfolgt, wird auch die Regierung führen. Bis dahin will sie die Amtsgeschäfte als Premierministerin weiterführen. Die Entscheidung fällt voraussichtlich bis Ende Juli.



Als aussichtsreiche Kandidaten gelten unter anderem der frühere Außenminister Johnson und Umweltminister Gove.