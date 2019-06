Die britische Premierministerin May hat offiziell ihr Amt als Vorsitzende der konservativen Partei niedergelegt.

May hatte den Schritt im Mai angekündigt und damit auf den anhaltenden Widerstand gegen ihren Brexit-Kurs reagiert. Mit dem Rücktritt beginnt das Auswahlverfahren für die Nachfolge Mays an der Partei- und Regierungsspitze. Zu den bisher elf Kandidaten gehören Umweltminister Gove und der frühere Außenminister Johnson. Die Amtsgeschäfte der Premierministerin will May noch so lange weiterführen, bis der Auswahlprozess abgeschlossen ist. Die Entscheidung fällt voraussichtlich Ende Juli.