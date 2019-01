Die britische Premierministerin May stellt sich heute im Unterhaus in London einem Misstrauensvotum.

Hintergrund ist ihre Niederlage gestern Abend im Parlament. Die Abgeordneten hatten den Brexit-Vertrag der Regierung mit großer Mehrheit abgelehnt. Übersteht May die Vertrauensfrage, will sie dem Unterhaus am Montag einen Plan B für den Brexit präsentieren. Ist der Misstrauensantrag dagegen erfolgreich, muss binnen 14 Tagen eine neue Regierungsmehrheit gefunden werden. Gelingt das nicht, gibt es Neuwahlen.



Beobachter gingen zuletzt davon aus, dass May und ihre Regierung das Votum überstehen könnten. Zwar stieß der Brexit-Vertrag auf parteiübergreifende Ablehnung. Mays Kritiker in den Reihen ihrer konservativen Partei wollen aber beim Misstrauensantrag dennoch zu ihr stehen, ebenso wie die nordirische DUP. Die schottische Regierungschefin Sturgeon warb in der BBC für ein zweites Referendum. Ein solches lehnt May bislang jedoch ab.