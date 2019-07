Die britische Premierministerin May hat die Twitter-Attacke von US-Präsident Trump auf amerikanische Politikerinnen verurteilt.

Trumps Aufforderung an mehrere demokratische Kongressabgeordnete, in die Herkunftsländer ihrer Familien zurückzukehren, sei völlig inakzeptabel, sagte ein Sprecher Mays.



Trumps Botschaften hatten zuvor bereits in den USA für Entrüstung gesorgt. Die Opposition warf ihm Rassismus vor. Der US-Präsident hatte getwittert, einige Politikerinnen sollten dahin gehen, wo sie hergekommen seien. Sie könnten dazu beitragen, ihre Heimatländer in Ordnung zu bringen. Trump nannte keine Namen, spielte aber deutlich auf eine Gruppe von vier jungen Kongress-Abgeordneten an, die ihn häufig kritisieren.