Vor dem Parteitag der britischen Konservativen hat Premierministerin May für ihren Brexit-Kurs geworben.

Der von ihr vorgelegte Plan sei der einzig gangbare Weg für den Austritt Großbritanniens aus der EU, sagte May der "Sunday Times". Ihren Kritikern warf sie vor, politische Spielchen mit der Zukunft des Landes zu spielen und den Interessen Großbritanniens zu schaden. Mays Hauptgegner, der frühere Außenminister Johnson, griff die Regierungschefin erneut an. Anders als May glaube er an den Brexit und habe dafür gekämpft, sagte Johnson.



Auf dem viertägigen Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham wird ab heute über Mays Brexit-Kurs beraten. Johnson hatte am Freitag einen eigenen Plan für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union vorgelegt.