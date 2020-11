Der Chefberater des britischen Premierministers Johnson, Cummings, hat sich Medienberichten zufolge dazu entschieden, seine Aufgaben nun doch mit sofortiger Wirkung ruhen zu lassen. Er wolle nicht mehr bis Weihnachten warten, wie es zunächst geheißen hatte, berichteten die Sender BBC und Sky News. Unklar ist, ob sein Rückzug etwas an der britischen Position in den Brexit-Gesprächen ändert.

Cummings gilt als einer der Architekten von Johnsons Brexit-Kampagne im Jahr 2016. Sein Abgang wird in den britischen Medien mit einem Machtkampf im Regierungslager erklärt. Am Mittwochabend hatte bereits der Cummings-Vertraute Lee Cain gekündigt, nachdem eine diskutierte Beförderung auf Gegenwind gestoßen war. Beobachter hatten gemutmaßt, mit dem Abgang der überzeugten Brexiteers könnte Großbritannien kompromissbereiter gegenüber der EU werden. Ein Regierungssprecher erklärte am Mittag, die Position der Regierung sei unverändert.

Weber: "Chaotische Situation" in Downing Street 10

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Weber, sprach hingegen von einer "chaotischen Situation" in der Downing Street 10. Der CSU-Politiker sagte im britischen Sender "BBC Radio 4", an einem entscheidenden Punkt der Brexit-Gespräche scheine es im Kern der britischen Regierung keinen klaren Kurs zu geben. Man könne den EU-Partnern nicht sagen, dass diese zu Kompromissen bereit sein sollen, wenn die Linie in Großbritannien nicht klar sei, sagte er laut eines Berichts im Guardian.



Mehrere Abgeordnete von Johnsons Tory-Partei begrüßten den Rückzug des Beraters und bezeichneten die Situation als Chance für einen Neustart. Der Parlamentarier Bernard Jenkin sprach von einer Möglichkeit, Respekt und Vertrauen zwischen der Regierung und der Fraktion wiederherzustellen, die in den vergangenen Monaten gefehlt hätten.

