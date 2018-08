Immer mehr Wahlkreise in Großbritannien wünschen sich einen Verbleib in der Europäischen Union.

Wie die britische Zeitung The Observer berichtet, wollen 112 Wahlkreise, die für den Austritt des Königreichs gestimmt hatten, laut einer Untersuchung nun doch in der EU bleiben. Inbesondere in Nordengland und in Wales - traditionelle Labour-Hochburgen - ist demnach eine "No-Brexit"-Stimmung zu beobachten.



Nun seien von insgesamt 632 Wahlkreisen 341 für einen Verbleib in der EU. Bei der Abstimmung im Juni 2016 waren es 229 gewesen. In Schottland haben der Analyse zufolge die Wähler in einem Wahlkreis ihre Meinung geändert, in England 97 und in Wales 14. Vor diesem Hintergrund kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass inzwischen 53 Prozent aller stimmberechtigen Wähler gegen einen Brexit seien.



Vor allem junge Wähler und solche mit Migrationshintergrund wollten demnach in der EU bleiben. Unter den Wahlkreisen, die sich umentschieden haben, ist auch derjenige des Ex-Außenministers und Brexit-Befürworters Boris Johnson.



Die Frist für eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien über den Austritt läuft im März 2019 aus.