Mit fast 500 Toten innerhalb eines Tages hat Großbritannien den höchsten Stand an Todesfällen von Corona-Infizierten seit Mitte Mai erreicht.

Die zuständige Statistikbehörde meldete 492 Fälle, in denen die Patienten innerhalb von vier Wochen vor ihrem Tod positiv auf das Virus getestet worden waren. So hoch lag die Zahl der Todesfälle nicht mehr seit dem 19. Mai, als 500 Opfer gezählt wurden.



Heute tritt in England ein Teil-Lockdown mit ähnlichen Regeln wie in Deutschland in Kraft. Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schließen, Schulen und Unis bleiben geöffnet. Anders als in Deutschland werden jedoch auch alle als nicht notwendig eingestuften Geschäfte für einen Monat lang zu bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Regeln zur Virus-Bekämpfung.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.