In der britischen Stadt Reading in der Nähe von London sind bei einer Messerstecherei im Stadtzentrum zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Das teilte die Polizei mit. In britischen Medien war sogar die Rede von drei Todesopfern und davon, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt haben könnte. Dazu äußerte sich die Polizei aber bisher nicht. Am Tatort wurde ein Mann festgenommen; bei ihm soll es sich um einen Libyer handeln, wie die Nachrichtenagentur PA meldet. Innenministerin Patel schrieb auf Twitter, sie sei zutiefst besorgt.



In Reading hatte es etwa zwei Stunden vor der Tat eine Demonstration der Bewegung Black Lives Matter gegeben. Einen Zusammenhang schloss die Polizei jedoch aus.