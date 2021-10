Die britische Regierung setzt auf Kernkraft, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es solle in den nächsten Jahren mindestens ein großes Atomprojekt genehmigt werden, um die Energiesicherheit zu stärken und Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen. Der Zeitung "The Telegraph" zufolge wird ein Standort für den Meiler in der südost­englischen Grafschaft Suffolk in Betracht gezogen. Bis zum Jahr 2035 will Großbritannien die Kohlenstoffemissionen auf null senken.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.