Gut zwei Monate nach der historischen Niederlage bei der britischen Parlamentswahl hat bei der Labour-Partei die Wahl eines neuen Vorsitzenden begonnen.

Die fast 600.000 Mitglieder können sich bis zum 2. April an der Abstimmung beteiligen. Das Ergebnis wird am 4. April bekannt gegeben. Drei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des Parteivorsitzenden Corbyn. Gute Chancen werden dem Labour-Sprecher für den Brexit, Starmer, eingeräumt. Als aussichtsreiche Bewerberin gilt auch die wirtschaftspolitische Sprecherin Long Bailey. Die dritte Kandidatin ist die Unterhaus-Abgeordnete Nandy.



Labour hatte bei der Parlamentswahl im Dezember ihr schlechtestes Ergebnis seit 1935 erzielt. Corbyn kündigte daraufhin seinen Rückzug an. Viele Parteimitglieder machten ihn wegen seiner unklaren Position zum Brexit verantwortlich für das Wahlergebnis.