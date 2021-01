Der britische Musiker Gerry Marsden ist tot.

Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 78 Jahren. Bekannt wurde der Gitarrist und Sänger als Frontman der Band "Gerry and the Pacemakers" mit dem Hit "You never walk alone". Seit Jahrzehnten ist er die Vereinshymne des englischen Fußballvereins FC Liverpool und häufig auch in anderen Stadien zu hören.

