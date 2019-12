Der Historiker Dominik Geppert erkennt in Großbritannien Bruchlinien eines neuen Kulturkampfes.

Der Idee eines Vereinigten Königreichs sei nach dem Brexit-Streit und der Parlamentswahl geschwächt, sagte Geppert im Deutschlandfunk. Die englischen Teile Großbritanniens handelten im Sinne des englischen Nationalismus', schottische Nationalisten wollten ein neues Unabhängigkeitsreferendum und die Unionisten in Nordirland seien "erstmals seit Menschengedenken" nicht mehr stärkste Kraft.



Geppert sieht den britischen Premierminister Johnson nun vor schwierigen Aufgaben. Die Zeit, um Abkommen zu schließen, sei kurz, sagte der Historiker. Johnson stehe vor einem doppelten Problem: Mit seiner Art habe er jede Menge Vertrauen ins politische System verspielt. "Johnson muss vom Guerilla-Kämpfer zum verlässlichen Regierungschef werden." Auf der anderen Seite müsse der Premier eine klare Strategie für die Zukunft Großbritanniens entwickeln. Johnson habe einen großen Akzent auf einen Rechtsruck unter den Konservativen gelegt, sagte Geppert. Aber Johnsons Verständnis vom Verhältnis zwischen Staat, Markt und Freihandel bewege sich eher in Richtung deutsche traditionelle Christdemokratie.



Labour-Chef Corbyn hat es nach Ansicht des Historikers geschafft, seine Partei in die "schlechtmöglichste Position" zu manövrieren. Corbyn habe sich nicht zu einem Gegenentwurf zu Johnsons Position durchringen können und quasi gesagt, mit uns gibt es eine Verlängerung der Unsicherheit. Die Quittung sei ein derart schlechtes Wahlergebnis, wie Labour es seit den 1930er Jahren nicht mehr habe verkraften müssen.