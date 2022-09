Staatsakt

Großbritannien nahm Abschied von Königin Elizabeth

Großbritannien hat Abschied von Königin Elisabeth II. genommen. An dem Staatsakt in der Westminster Abbey in London nahmen 2.000 geladene Gäste teil. Darunter waren US-Präsident Biden, Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier, sowie zahlreiche Könige und Königinnen. Der Erzbischof von Canterbury würdigte in seiner Predigt die Lebensleistung der verstorbenen Königin.

19.09.2022