In Großbritannien und nun auch in Südafrika haben Forschende neue Varianten des Coronavirus nachgewiesen. Die Mutationen könnten für eine schnellere Ausbreitung des Virus gesorgt haben. Gefährlicher für den Einzelnen scheinen sie aber nicht zu sein.

Wie der Epidemiologe und Chefberater der britischen Regierung, Whitty, heute mitteilte, ergaben Untersuchungen, dass sich das Virus in seinem Land rasch ausbreitet. Es gibt demnach aber immerhin keine Hinweise, dass es zu einer höheren Sterblichkeitsrate führt oder Impfstoffe und Behandlungen beeinflusst. Die Variante wurde bisher vor allem im Süden und Südosten Englands nachgewiesen. Whitty sagte, man habe die Erkenntnisse an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitergeleitet. Laut WHO erforschen britische Wissenschaftler derzeit, ob die Mutation mit einer reduzierten Virus-Erkennung durch das Immunsystem einhergehe.

"Kein Grund zur Panik"

Der Professor Alan McNally, Infektiologe an der Universität von Birmingham, warnt vor Panik. Die Mutation bedeute nicht, dass das Virus übertragbarer oder ansteckender oder gefährlicher sei, sagte er gegenüber der BBC. Man müsse die Mutation und die Auswirkungen im Auge behalten. Es sei wichtig, rational zu bleiben, da dies eine normale Virusentwicklung sei.

Ähnliche Variante in Südafrika

Auch in Südafrika wurde eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Laut dem dortigen Gesundheitsministerium ähnelt sie der Variante aus Großbritannien und könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Infektionswelle im Land stecken. Auch die südafrikanischen Forschenden setzten die WHO über die Entdeckung in Kenntnis. Südafrikanischen Ärzten zufolge infizierten sich während der zweiten Welle mehr jüngere Menschen als zuvor. Sie litten zudem häufiger unter einem schwereren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19.



In einer Studie von Ende November berichteten Forschende von keinerlei Auswirkungen von bisherigen Mutationen. Für ihre Untersuchung hatten sie einen Datensatz von Virusgenomen von 46.723 Menschen mit Covid-19 aus 99 Ländern. Darin stellten sie mehr als 12.700 Mutationen fest. Dass Viren ständig mutieren, ist lange bekannt. Dabei ändern sich einige - wie etwa Grippeviren - häufiger als andere.

Mutation bei dänischen Nerzen

Vor wenigen Monaten wurde etwa über eine Mutation des Virus in Dänemark berichtet. Die Mutation war auf Zuchtfarmen bei Nerzen für die Herstellung von Pelzen entdeckt worden. Sie wurden daraufhin gekeult. Aus Sicht des Virologen Prof. Richard Neher von der Universität Basel war die Gefahr, die von dem neuen Virus ausging, überschaubar. Dass Viren im Laufe der Zeit mutieren, sei nicht ungewöhnlich, sagte auch er im November im Deutschlandfunk. Das Risiko, dass sich der mutierte Erreger schnell verbreite und die Wirksamkeit potenzieller Impfstoffe beeinträchtige, sei aber eher gering. Es zirkulierten sehr, sehr viele unterschiedliche Sars-CoV-2-Varianten, erklärte Neher.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.