In Großbritannien gibt es weitere Erkenntnisse über eine neue Variante des Coronavirus.

Nach Angaben des Epidemiologen und Chefberaters der Regierung, Whitty, ergaben Untersuchungen, dass das Virus zwar schnell ausbreitet. Es gibt aber laut Whitty keine Hinweise darauf, dass es zu einer höheren Sterblichkeitsrate führt oder Impfstoffe und Behandlungen beeinflusst. Die Variante wurde bisher vor allem im Süden und Südosten Englands nachgewiesen. Whitty betonte, man habe die Erkenntnisse an die Weltgesundheitsorganisation weitergeleitet.



Auch in Südafrika wurde eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Laut dem dortigen Gesundheitsministerium könnte sie hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Infektionswelle im Land stecken. Auch in diesem Fall wurde die WHO in Kenntnis gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.