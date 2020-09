Die Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit werden heute fortgesetzt.

EU-Verhandlungsführer Barnier wird zu dreitägigen Unterredungen in London erwartet. Unmittelbar vor der neuen Gesprächsrunde hatte der britische Premierminister Johnson den Druck erhöht, indem er eine Frist zur Einigung bis zum 15. Oktober nannte. Irritiert zeigte man sich in Brüssel über Berichte, die Regierung in London wolle das bereits gültige Austrittsabkommen wieder aufschnüren. Konkret geht es um die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Nach Informationen der Zeitung "Telegraph" hält Johnson das Abkommen für widersprüchlich und juristisch unklar. So sei es möglich, dass Nordirland vom restlichen Vereinigten Königreich isoliert werden könnte. Dies sei beim Abschluss im vergangenen Jahr noch nicht absehbar gewesen.



Großbritannien war im Januar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt aber noch eine Übergangsphase. Gelingt keine Einigung, dohen Handelsbarrieren wie Zölle und andere wirtschaftliche Probleme.