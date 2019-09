Der britische Premierminister Johnson will offenbar eine Neuwahl des Parlaments herbeiführen, sollte sein Brexit-Kurs dort scheitern. Mehrere Medien berichten übereinstimmend unter Berufung auf Johnsons Büro, als Termin werde dann der 14. Oktober angestrebt.

Johnson will demnach bei einem Misserfolg im Unterhaus bereits morgen eine Abstimmung über Neuwahlen beantragen. Zuvor hatte der Premierminister selbst erklärt, er wolle keine Wahl. Zugleich betonte er, er werde eine Verzögerung des für Ende Oktober geplanten Brexits unter keinen Umständen hinnehmen. Beobachter werteten Johnsons Aussage zu Neuwahlen in dem Kontext deshalb als indirekte Drohung an die Abgeordneten.



Heute kommt das Unterhaus zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Die Opposition will einen Brexit ohne Abkommen mit der EU verhindern und den geplanten EU-Austritt notfalls noch einmal um drei Monate verschieben. Der Sender BBC berichtet, dass auch etwa 20 Abgeordnete der konservativen Regierungsfraktion den Vorstoß unterstützen wollen.