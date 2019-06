In Großbritannien ist das Bewerberfeld um die Nachfolge von Theresa May an der Spitze der konservativen Tories auf drei geschrumpft.

Neben dem ehemaligen Außenminister Johnson stehen jetzt noch Umwetminister Gove und der amtierende Außenminister Hunt zur Wahl. Bei der vorletzten Abstimmungsrunde bekam Innenminister Javid den geringsten Zuspruch.



Die fünfte und letzte Runde, bei der dann noch ein weiterer Anwärter ausscheidet, soll noch heute folgen. Wenn nur noch zwei Kandidaten übrig sind, sollen die rund 160.000 Parteimitglieder der Tories per Briefwahl den neuen Vorsitzenden bestimmen. Dieser wird dann auch neuer Premierminister von Großbritannien.