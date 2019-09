Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens hat sich heute erstmals mit der von Premierminister Johnson verfügten Zwangspause für das Parlament befasst.

Das Gericht hörte die Anwälte der Kläger an. Über Details der heutigen Verhandlung ist noch nichts bekannt. Morgen antworten dann die Vertreter der Regierung. Am dritten Tag wird unter anderem der frühere Premierminister Major angehört. Wann die Richter eine Entscheidung fällen, ist nicht bekannt.



Dem Gericht in London liegen zwei Klagen von einer Anti-Brexit-Aktivistin und 78 Parlamentariern vor. In beiden Fällen geht es darum, ob Johnson rechtmäßig handelte, als er die mit fast fünf Wochen ungewöhnlich lange Sitzungspause durchsetzte. Kritiker werfen Johnson vor, vor dem für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens das Parlament aushebeln zu wollen.