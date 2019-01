Das britische Unterhaus nimmt am Nachmittag die Debatte über den Brexit-Vertrag wieder auf.

Die Beratungen in London sollen fünf Tage dauern. Die Abstimmung ist für den kommenden Dienstag geplant. Ursprünglich sollten die Abgeordneten vor einem Monat entscheiden. Premierministerin May sagte den Termin aber kurzfristig ab und verschob das Votum - wegen der schlechten Erfolgsaussichten.



Der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nach Artikel 50 der EU-Verträge, soll am 29. März vollzogen werden. Das Abkommen mit der EU sähe eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vor. So lange bliebe Großbritannien im Binnenmarkt und der Zollunion. Der Vertrag regelt auch die Rechte der Bürger auf beiden Seiten und Finanzfragen.



Doch die Chancen, dass das Unterhaus zustimmt, gelten nach wie vor als schlecht. Auch im Lager von Mays konservativer Partei gibt es viele Kritiker. Sollte das Parlament den Vertrag ablehnen, könnte es zu einem "hard brexit" kommen - also zu einem Austritt ohne Deal. Das dürfte zu erheblichen Schwierigkeiten führen, etwa im Flugverkehr und im Zoll.