In Großbritannien sind die Bürger heute zur Wahl eines neuen Parlamentes aufgerufen. In Umfragen führen die Boris Johnsons Konservative vor der Labour-Partei von Oppositionsführer Jeremy Corbyn.

Hauptthema des Wahlkampfs war der geplante Austritt des Landes aus der Europäischen Union. Der konservative Premierminister Johnson hat einen Brexit zum 31. Januar 2020 versprochen. Er führte bislang eine Minderheitsregierung. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, hat angekündigt, innerhalb von drei Monaten einen neuen Austrittsvertrag mit enger Anbindung an die EU auszuhandeln und darüber anschließend ein neues Referendum abzuhalten. Die Alternative wäre ein Verbleib Großbritanniens in der EU. Umfragen zufolge liegen Johnsons Konservative vor Corbyns Labour-Partei.



Drei europafreundliche Parteien haben sich darauf geeinigt, in 60 Wahlkreisen eine Allianz zu bilden, um gemeinsam den Kandidaten zu unterstützen, der die besten Chancen gegen die beiden großen Parteien hat.