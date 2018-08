Nach dem mutmaßlichen Anschlag in London ermittelt die britische Polizei die Hintergründe.

In den Städten Birmingham und Nottingham wurden gestern Abend zwei Wohnungen durchsucht. Laut Medienberichten kommt der mutmaßliche Täter aus Birmingham. Der 29-Jährige mit ausländischen Wurzeln hatte seinen Wagen gestern in London vor dem Parlamentsgebäude in eine Menschenmenge gesteuert und eine Absperrung gerammt. Drei Personen wurden verletzt. Die Polizei nahm den Mann unter Terrorverdacht fest.