In Großbritannien sind heute die neuen Einreiseregeln nach dem Brexit in Kraft getreten.

EU-Bürger müssen nun bei der Einreise ins Vereinigte Königreich einen gültigen Reisepass vorzeigen, ein Personalausweis reicht nicht mehr aus. Die britische Regierung sieht darin einen notwendigen Schritt im Kampf gegen Kriminalität und illegale Einwanderung. Die Änderung tritt in Kraft, während in Großbritannien tausende Lastkraftwagenfahrer fehlen. Speditionsunternehmer warnen, die neue Pass-Pflicht lege Fahrern weitere Hürden in den Weg.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.