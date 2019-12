Nach dem klaren Wahlsieg der britischen Konservativen bei der vorgezogenen Parlamentswahl zeichnet sich eine rasche Regierungsbildung ab.

Premierminister Johnson begab sich zu Königin Elizabeth II. in den Buckingham Palast, um sich den Auftrag zur Bildung der neuen Regierung erteilen zu lassen. Die Tories gewannen nach Auszählung fast aller Wahlbezirke 364 der 650 Sitze und liegen damit fast 40 Sitze über der absoluten Mehrheit. Die Labour-Partei verlor fast 60 Mandate und kommt nur noch auf mindestens 203. In Schottland setzten sich nationalistische Kräfte durch, die für einen Verbleib in der Europäischen Union sind. Auch in Nordirland waren nationalistische Kandidaten erfolgreich.



Johnson sagte, mit dem Ergebnis könne er den Brexit zügig durchs Parlament bringen und bis zum 31. Januar vollziehen. Dafür habe er ein starkes Mandat bekommen.



Labour-Chef Corbyn lehnte trotz der Niederlage einen sofortigen Rücktritt ab. Die Vorsitzende der Liberaldemokraten, Swinson, will ihr Amt dagegen abgeben. Die Chefin der Schottischen Nationalpartei, Sturgeon, verlangte ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Johnson habe ein Mandat, England, aber nicht Schottland aus der EU zu führen.