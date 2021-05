In Großbritannien hat Premierminister Johnson neue Gesetze angekündigt.

Wie der Regierungschef in London mitteilte, soll vor allem der Nationale Gesundheitsdienst besser geschützt werden. Zudem will er der Polizei weitere Vollmachten erteilen, um Messergewalt unter Jugendlichen einzudämmen und um Gerichtsprozesse zu beschleunigen. Außerdem solle es ein Nachhaltigkeitsgesetz geben, das rechtsverbindliche Umweltziele festlegt. Johnson erklärte, sein Land befinde sich primär noch immer in der Bekämpfung der Pandemie. Man müsse jedoch, die Zeit nach der Krise in den Blick nehmen.



Die geplanten Änderungen sollen am Dienstag in der sogenannten Queen's Speech vorgestellt werden. Dabei verliest Königin Elisabeth die Regierungserklärung zur Wiedereröffnung des Parlaments.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.