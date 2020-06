Der britische Premierminister Johnson hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich von den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt fernzuhalten.

Der Regierungschef schrieb auf Twitter, die Demonstrationen seien leider von Extremisten gekapert worden, die auf Gewalt aus seien. In den vergangenen Tagen habe es schreckliche und nicht zu tolerierende Angriffe auf die Polizei und andere Gewaltakte gegeben, erklärte Johnson. Kritik am früheren britischen Premierminister Churchill wies Johnson empört zurück. Dieser habe manchmal Meinungen geäußert, die heute inakzeptabel seien. Aber er bleibe ein Held, und es sei eine Schande, dass sein Standbild nun geschützt werden müsse. Eine Churchill-Statue vor dem Londoner Parlament wurde heute mit Holz verkleidet. Die britische Hauptstadt bereitet sich auf ein weiteres Wochenende des Protests vor.



Auch in vielen anderen Städten weltweit wird mit erneuten Demonstrationen und auch mit Ausschreitungen gerechnet. In Paris empfahlen die Behörden Ladeninhabern in bestimmten Teilen der Stadt, morgen sicherheitshalber nicht zu öffnen.

Weitere Meldungen zum Thema Rassismus, Polizeigewalt und den Demonstrationen dagegen

- Rassismusdebatte: SPD-Vorsitzende Esken relativiert Äußerungen über Polizei



- Neuseeland: Stadt Hamilton entfernt Statue ihres Namensgebers aus der Kolonialzeit



- Deutschland: Kommt es durch Demonstrationen zu einer zweiten Infektionswelle?