Nach den Spitzen der Europäischen Union hat auch der britische Premierminister Johnson den Handelsvertrag zwischen beiden Seiten unterzeichnet.

Johnson nannte das Abkommen die Grundlage für eine - Zitat - "wundervolle Beziehung". Am Nachmittag nahm zudem das britische Unterhaus den Vertrag mit großer Mehrheit an. Noch heute soll auch das Oberhaus darüber abstimmen, dessen Billigung ebenfalls erwartet wird. Anschließend kann Königin Elisabeth die Zweite das Gesetz in Kraft setzen.



Der Vertrag tritt mit dem Jahreswechsel am Freitag in Kraft, und Großbritannien scheidet dann auch aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion aus. Das Abkommen gilt allerdings zunächst nur vorläufig, weil noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das wegen Zeitmangels nachträglich darüber abstimmt.



Die Unterhändler der EU und Großbritanniens hatten sich an Heilig Abend nach langem Ringen auf den Vertrag verständigt. Er regelt zahlreiche Handels- und Zollfragen, um Hemmnisse für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.