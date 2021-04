In Großbritannien ist Prinz Philip auf Schloss Windsor beigesetzt worden.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemanns der britischen Königin Elizabeth II. wurde während einer Trauerfeier in die königliche Gruft hinabgelassen. Mit einer Schweigeminute hatten die Menschen in Großbritannien zuvor Abschied genommen von Prinz Philip. Wegen der Corona-Beschränkungen fand die Beisetzung des Ehemanns von Königin Elisabeth II. im engsten Familienkreis statt. Die Queen, ihre Kinder und Enkelkinder begleiteten den Sarg, der auf einem umgebauten Land Rover vorgefahren wurde. Die Trauerfeier war auf mehreren deutschen Fernsehsendern live übertragen worden.



Prinz Philip war am Freitag vergangener Woche im Alter von 99 gestorben. Er war 73 Jahre lang mit Königin Elisabeth verheiratet.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.