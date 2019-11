In Großbritannien wollen drei europafreundliche Parteien eine Allianz bilden, um bei der kommenden Parlamentswahl Stimmen für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union zu sammeln.

Liberaldemokraten, Grüne und die walisische Plaid Cymru einigten sich, in 60 Wahlkreisen in England und Wales nicht gegeneinander anzutreten. Vielmehr wollen sie gemeinsam den Pro-EU-Kandidaten unterstützen, dem jeweils die besten Chancen gegen die beiden großen Parteien ausgerechnet werden, also die Konservativen und die Sozialdemokraten.



Hintergrund ist das britische Mehrheitswahlrecht. Das sieht nur Direktmandate vor. In jedem Wahlkreis gewinnt der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen. Alle anderen Stimmen verfallen.



In Großbritannien wird am 12. Dezember ein neues Parlament gewählt.