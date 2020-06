Großbritannien-Reisende müssen von heute an zwei Wochen in Quarantäne gehen, nachdem sie das Land betreten haben.

Mit der Maßnahme soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen in dem Land verhindert werden. Alle Einreisende müssen künftig an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen.