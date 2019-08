Die britische Königin Elisabeth die Zweite hat der von Premierminister Johnson beantragten Pause für das Parlament zugestimmt. Das teilte der Kronrat in London mit. Die Zustimmung kommt ungeachtet starken Protests gegen die Zwangspause. Kritiker sehen darin den Versuch der Regierung, die Rechte des Unterhauses zu umgehen.

Labour-Chef Corbyn hatte Elisabeth zuvor um ein Gespräch gebeten, um das Vorhaben zu stoppen. Die Liberaldemokraten teilten mit, sie hätten dem Staatsoberhaupt ihre Bedenken in einem Brief übermittelt. Parlamentspräsident Bercow sprach von einem "Frevel gegen die Verfassung". Ähnlich äußerten sich mehrere Abgeordnete. Zustimmung kam hingegen von der nordirischen DUP, die mit Johnsons konservativen Tories eine knappe Mehrheit stellt.

Johnson liefert keine Begründung

Johnson hatte bei der Monarchin zuvor eine einmonatige Sitzungspause von Mitte September bis Mitte Oktober beantragt - obwohl die Parlamentsferien üblicherweise nur halb so lang sind. Unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer berichtet (Audio-Link), heute morgen hätten sämtliche Abgeordneten einen Brief des Premiers erhalten. Zitat: "Ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien. Ich war heute morgen bei der Königin und habe sie gebeten, die laufende Parlamentsperiode in der zweiten Septemberwoche zu beenden." Die Abgeordneten hätten mit der längeren Pause nur zwei Wochen Zeit, sich mit dem für Ende Oktober geplanten EU-Austritt zu beschäftigen. Eine Begründung für den geplanten Schritt lieferte der Premier nicht.



Johnson selbst erklärte, die Parlamentarier die Abgeordneten hätten vor dem geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober immer noch "reichlich" Zeit, um über den Brexit zu debattieren. Den Vorwurf, das Parlament auszuhebeln, wies er als "völlig unwahr" zurück. Das Parlament werde die Gelegenheit haben, vor dem EU-Gipfel über den Brexit zu beraten und dann bis zum 31. Oktober ein "neues Abkommen" mit der EU zu ratifizieren, erklärte Johnson. Ein Regierungsvertreter betonte, durch die längere Parlamentspause gingen lediglich vier Sitzungstage verloren.

Kritik von der EU

Beißende Kritik an dem Vorhaben kam von der EU. Der Brexitbeauftragte des EU-Parlaments , Verhofstadt, twitterte, "Kontrolle zurückholen" - das Wahlkampfmotto der Brexitbefürworter bei der Volksabstimmung 2016 - habe noch nie so eine unheilvolle Bedeutung gehabt wie jetzt, wo ihr Vorkämpfer Johnson das britische Unterhaus in den Zwangsurlaub schicken wolle, um seine Austrittspläne durchdrücken zu können.