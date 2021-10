Queen Elizabeth die Zweite hat aus gesundheitlichen Gründen eine Reise nach Nordirland abgesagt.

In einer Mitteilung des Buckingham-Palastes hieß es, die Queen müsse sich auf ärztlichen Rat hin die nächsten Tage ausruhen. Sie bedaure, dass sie ihre Termine nicht wahrnehmen könne. Bereits in der vergangenen Woche war über den Gesundheitszustand der 95-jährigen Königin spekuliert worden, als sie sich in der Öffentlichkeit mit einem Gehstock zeigte.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.