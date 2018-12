Etwa 15.000 Menschen haben in London gegen eine Pro-Brexit-Demonstration protestiert, die von dem rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson angeführt wurde.

An dieser Demonstration nahmen mehrere tausend Menschen teil, darunter auch Vertreter der Ukip-Partei. Sie werfen Premierministerin May vor, im Ringen um den Austritt aus der EU zu viele Kompromisse eingegangen zu sein. Robinson ist Gründer einer islamfeindlichen Organisation. Auf der nach Angaben von Beobachtern zahlenmäßig größeren Gegendemonstration hielten Teilnehmer Schilder mit Aufschriften wie "Aufstehen gegen Rassismus" hoch. Die Polizei suchte Begegnungen zwischen den beiden Gruppen zu verhindern. - Das Parlament in London stimmt am Dienstag über das mit der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen ab.