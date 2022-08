Abwasser in einer Kläranlage (picture-alliance / Christian Beutler)

Umweltminister Eustice sagte dem Sender BBC Radio 4, das veraltete System sei ein Erbe der viktorianischen Zeit. Auf die britischen Verbraucher kämen durch die Reform nun zwar zusätzliche Kosten zu. Der Schutz der Umwelt sei die finanzielle Mehrbelastung aber wert.

In Großbritannien werden Regenwasser und Abwässer in denselben Rohren zu den Kläranlagen geleitet. Dort reichen die Kapazitäten bei starken Regenfällen oft nicht aus. Das verschmutzte Wasser wird dann direkt ins Meer und in die Flüsse geleitet. In der letzten Zeit mussten dutzende Strände gesperrt werden. Die Kritik im Land an den Verschmutzungen hatte daraufhin zugenommen.

Französische Abgeordnete des Europaparlaments äußerten sich zudem besorgt über die von den Überlaufstellen ausgehende Umweltbelastung im Ärmelkanal.

